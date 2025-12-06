NYT: Aktyor Ceremi Harris Yaponiyada saxlanılıb
Digər ölkələr
- 06 dekabr, 2025
- 03:11
Yaponiya polisi noyabr ayında amerikalı dramaturq və "Emili Parisdə" serialının (2020 - indiki) aktyoru Ceremi Harrisi ölkəyə narkotik keçirməyə cəhddə şübhəli bilərək saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" (NYT) Yaponiya hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Qəzetin yazdığına görə, aktyor noyabrın 16-da Naha hava limanında (Okinava prefekturası) gömrük işçiləri çantasında ekstazi aşkar etdikdən sonra nəzarətə götürülüb.
Nəşr qeyd edib ki, Harrisa qarşı ittihamlar təqsdiq olunarsa, onu 7 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.
Harris "Emili Parisdə" filmindəki Qreqori Elliot Düpre rolu ilə tanınır. O, həm də Toni mükafatına namizəddir.
