    NYT: Aktyor Ceremi Harris Yaponiyada saxlanılıb

    06 dekabr, 2025
    • 06 dekabr, 2025
    • 03:11
    NYT: Aktyor Ceremi Harris Yaponiyada saxlanılıb

    Yaponiya polisi noyabr ayında amerikalı dramaturq və "Emili Parisdə" serialının (2020 - indiki) aktyoru Ceremi Harrisi ölkəyə narkotik keçirməyə cəhddə şübhəli bilərək saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" (NYT) Yaponiya hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Qəzetin yazdığına görə, aktyor noyabrın 16-da Naha hava limanında (Okinava prefekturası) gömrük işçiləri çantasında ekstazi aşkar etdikdən sonra nəzarətə götürülüb.

    Nəşr qeyd edib ki, Harrisa qarşı ittihamlar təqsdiq olunarsa, onu 7 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.

    Harris "Emili Parisdə" filmindəki Qreqori Elliot Düpre rolu ilə tanınır. O, həm də Toni mükafatına namizəddir.

    aktyor Yaponiya
    NYT: В Японии задержали актера Джереми Харриса

