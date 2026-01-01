Azərbaycanda 2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    01 yanvar, 2026
    01:20
    2026-cı ildə Azərbaycanda ilk uşaq Naxçıvanda dünyaya gəlib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, dekabrın 31-dən yanvar ayının 1-nə keçən gecə saat 00:01-də Naxçıvan şəhər sakini Gülməmmədovlar ailəsində oğlan uşağı dünyaya göz açıb.

    Qeysər kəsiyi əməliyyatı yolu ilə dünyaya gələn və çəkisi 2,6 kq olan uşaq tam sağlamdır.

    Ailədən bildirilib ki, uşağın adı Rəsul olacaq.

    ilk körpə Azərbaycan Naxçıvan
