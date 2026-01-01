Azərbaycanda 2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlib
Cəmiyyət
- 01 yanvar, 2026
- 01:20
2026-cı ildə Azərbaycanda ilk uşaq Naxçıvanda dünyaya gəlib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, dekabrın 31-dən yanvar ayının 1-nə keçən gecə saat 00:01-də Naxçıvan şəhər sakini Gülməmmədovlar ailəsində oğlan uşağı dünyaya göz açıb.
Qeysər kəsiyi əməliyyatı yolu ilə dünyaya gələn və çəkisi 2,6 kq olan uşaq tam sağlamdır.
Ailədən bildirilib ki, uşağın adı Rəsul olacaq.
Son xəbərlər
21:01
KİV: Tramp həkimlərin məsləhətlərini nəzərə almır və artıq dozada aspirin qəbul edirDigər ölkələr
20:40
Umerov və Kalın ukraynalı hərbi əsirlərin azad olunmasını müzakirə ediblərDigər ölkələr
20:30
Pentaqon "Tomahawk" raketlərinin istehsalı üçün sifarişi 2,5 dəfədən çox artırıbDigər ölkələr
20:07
Azərbaycan XİN Sudan və Kubanı Milli Gün münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
20:04
Parisdə Yeni il gecəsi 125 nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
19:51
BVF: Afrika 2026-cı ildə iqtisadi artım tempinə görə dünya lideri olacaqDigər ölkələr
19:30
İtaliyada Yeni il gecəsi fişəng partlaması nəticəsində bir nəfər ölüb, 283 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
19:07
İtaliya səfiri İsveçrədə bardakı yanğına fişəngin səbəb olduğunu ehtimal edirDigər ölkələr
18:49