    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın səfər oyununa azərbaycanlı azarkeşlər üçün biletlər satışa çıxır

    Futbol
    • 09 fevral, 2026
    • 12:33
    "Qarabağ"ın İngiltərədə "Nyukasl"a qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununa azərbaycanlı azarkeşlər üçün biletlər bu gün satışa çıxarılacaq.

    Bu barədə "Report"a Ağdam təmsilçisindən məlumat verilib.

    Azarkeşlər saat 15:00-dan iTicket.az saytından biletləri əldə edə bilərlər.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" və "Nyukasl" arasında ilk matç fevralın 18-də, saat 21:45-də Bakıda, cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.

    Билеты на выездной матч "Карабаха" в Лиге чемпионов поступят в продажу сегодня

