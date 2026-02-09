Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Билеты на выездной матч "Карабаха" в Лиге чемпионов поступят в продажу сегодня

    Футбол
    • 09 февраля, 2026
    • 12:51
    Билеты на выездной матч Карабаха в Лиге чемпионов поступят в продажу сегодня

    Билеты на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, который "Карабах" проведет в Англии против "Ньюкасла", сегодня поступят в продажу для азербайджанских болельщиков.

    Об этом Report сообщили из агдамского клуба.

    Болельщики смогут приобрести билеты с 15:00 на сайте iTicket.az.

    Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится 18 февраля в 21:45 в Баку, а ответная встреча пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 в Англии.

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın səfər oyununa azərbaycanlı azarkeşlər üçün biletlər satışa çıxır
    Лента новостей