Билеты на выездной матч "Карабаха" в Лиге чемпионов поступят в продажу сегодня
Футбол
- 09 февраля, 2026
- 12:51
Билеты на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, который "Карабах" проведет в Англии против "Ньюкасла", сегодня поступят в продажу для азербайджанских болельщиков.
Об этом Report сообщили из агдамского клуба.
Болельщики смогут приобрести билеты с 15:00 на сайте iTicket.az.
Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится 18 февраля в 21:45 в Баку, а ответная встреча пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 в Англии.
