В Азербайджане родился первый ребенок в новом году
Общество
- 01 января, 2026
- 01:24
В Азербайджане родился первый ребенок в 2026 году.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:01 в семье Гульмамедовых, жителей города Нахчыван, родился мальчик.
Отметим, что новорожденный весом 2,6 кг, совершенно здоров.
