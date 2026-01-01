İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp və ailəsinin sərvəti 15 ayda təxminən 70% artıb

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 01:06
    Tramp və ailəsinin sərvəti 15 ayda təxminən 70% artıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və ailəsinin sərvəti bir il yarımdan az müddətdə təxminən 70% artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" yazıb.

    Agentliyin hesablamalarına görə, Tramp ailəsinin sərvəti son 15 ayda azalmaya baxmayaraq, təxminən 70% artıb və hazırda 6,8 milyard dollar civarında qiymətləndirilir.

    Məqalədə deyilir ki, 2025-ci ilə qədər Tramp ailəsinin sərvətinin təxminən 282 milyon dollar artacağı gözlənilir.

    Qeyd olunur ki, Amerika lideri və ailəsi üçün gəlir artımının əsas mənbələri kriptovalyutalar, həmçinin onun "Truth Social"a sahib olan media şirkəti "Trump Media"nın dəyərinin artması olub.

    Donald Tramp sərvət
    СМИ: Состояние Трампа и его семьи за 15 месяцев выросло примерно на 70%

    Son xəbərlər

    01:20

    Azərbaycanda 2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlib

    Digər
    01:06

    Tramp və ailəsinin sərvəti 15 ayda təxminən 70% artıb

    Digər ölkələr
    00:32
    Foto
    Video

    Xankəndidə bayram atəşfəşanlığı

    Daxili siyasət
    00:27
    Foto

    Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il atəşfəşanlığı olub

    Daxili siyasət
    00:25
    Foto
    Video

    Naxçıvanda atəşfəşanlıq olub

    Daxili siyasət
    00:00
    Video

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciət edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    00:00

    Prezident: Bütün azərbaycanlılar bilməlidirlər və bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanıb

    Daxili siyasət
    23:58

    Dövlət başçısı: İqtisadi inkişafda bu il əldə olunmuş uğurlarla fəxr edə bilərik

    Daxili siyasət
    23:56

    Azərbaycan Prezidenti: Biz heç kimə imkan verməmişik və verməyəcəyik ki, bizim işimizə qarışsın

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti