İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Almaniya səfiri Sumqayıtda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 06 may, 2026
    • 16:37
    Almaniya səfiri Sumqayıtda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horlemann Sumqayıt şəhəri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, səfirin Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovla görüşündə Azərbaycan və Almaniya arasında mövcud əməkdaşlıq dəyərləndirilib, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə toxunulub.

    Görüş zamanı qonağa Sumqayıtın tarixi, sosial-iqtisadi inkişafı, sənaye potensialı və son illərdə həyata keçirilən iri infrastruktur layihələri barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Sumqayıt Azərbaycanın əsas sənaye mərkəzlərindən biri olmaqla yanaşı, dinamik inkişaf edən şəhərlər sırasında mühüm yer tutur.

    Qeyd olunub ki, Sumqayıtla Almaniyanın Lüdviqshafen şəhəri arasında 1977-ci ildə qurulmuş qardaşlaşma münasibətləri bu gün də uğurla davam etdirilir. Vurğulanıb ki, bu əlaqələr yalnız şəhərlərarası əməkdaşlıqla məhdudlaşmayaraq, iki xalq arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə də töhfə verir.

    R.Horlemann Sumqayıta səfərindən məmnunluğunu ifadə edərək Azərbaycanın, eləcə də Sumqayıtın sürətli inkişafını yüksək qiymətləndirib. Diplomat iki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Sumqayıt şəhəri Almaniya Ralf Horlemann İkitərəfli Əməkdaşlıq

    Son xəbərlər

    20:16

    Zelenski İlham Əliyevə zəng edib

    Daxili siyasət
    20:06
    Foto

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Qız boksçulardan ibarət millimiz 17 medalla komanda hesabında birinci olub

    Komanda
    19:59

    Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atır

    Digər ölkələr
    19:46

    IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcək

    Maliyyə
    19:29

    İsrail hərbçiləri 2 mindən çox "Hizbullah" yaraqlısını öldürüb

    Digər ölkələr
    19:25

    Tramp Çinə səfərindən əvvəl İranla razılaşmanın bağlanmasını mümkün sayıb

    Digər ölkələr
    19:23
    Foto

    Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə ekoloji əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Ekologiya
    19:09

    IsDB: Qarabağ suvarma kanalının maliyyələşdirilməsinə dair sazişin iyunda imzalanması planlaşdırılır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti