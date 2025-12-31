СМИ: Состояние Трампа и его семьи за 15 месяцев выросло примерно на 70%

Состояние президента США Дональда Трампа и членов его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По подсчетам агентства, за последние 15 месяцев состояние семьи Трампа "выросло примерно на 70%, даже несмотря на недавнее снижение" и сейчас оценивается в районе $6,8 млрд. За 2025 год рост состояния семьи Трампа составил порядка $282 млн, указывается в статье.

Отмечается, что основными статьями прироста доходов американского лидера и его семьи стали криптовалюты, а также повышение стоимости его медиакомпании Trump Media, которой принадлежит Truth Social.