    • 31 декабря, 2025
    • 21:24
    СМИ: Состояние Трампа и его семьи за 15 месяцев выросло примерно на 70%

    Состояние президента США Дональда Трампа и членов его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

    По подсчетам агентства, за последние 15 месяцев состояние семьи Трампа "выросло примерно на 70%, даже несмотря на недавнее снижение" и сейчас оценивается в районе $6,8 млрд. За 2025 год рост состояния семьи Трампа составил порядка $282 млн, указывается в статье.

    Отмечается, что основными статьями прироста доходов американского лидера и его семьи стали криптовалюты, а также повышение стоимости его медиакомпании Trump Media, которой принадлежит Truth Social.

