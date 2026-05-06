    Azərbaycan və Efiopiya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    • 06 may, 2026
    • 16:38
    Azərbaycan və Efiopiya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş təsdiqlənib

    Azərbaycan ilə Efiopiya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.

    Qeyd edək ki, saziş 2026-cı il fevralın 27-də Bakı şəhərində imzalanıb.

    İlham Əliyev Efiopiya Azərbaycan-Efiopiya əlaqələri
    Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эфиопией о сотрудничестве в оборонной сфере
    Azerbaijan ratifies defense cooperation deal with Ethiopia

