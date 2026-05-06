Azərbaycan və Efiopiya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş təsdiqlənib
Xarici siyasət
- 06 may, 2026
- 16:38
Azərbaycan ilə Efiopiya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb.
Qeyd edək ki, saziş 2026-cı il fevralın 27-də Bakı şəhərində imzalanıb.
Son xəbərlər
20:16
Zelenski İlham Əliyevə zəng edibDaxili siyasət
20:06
Foto
"Heydər Əliyev kuboku-2026": Qız boksçulardan ibarət millimiz 17 medalla komanda hesabında birinci olubKomanda
19:59
Nəvaf Salam: Livan İsraillə əlaqələrin normallaşmasına yox, barışığa can atırDigər ölkələr
19:46
IsDB-nin 2027-2031-ci illər üzrə yeni strategiyası Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə yönələcəkMaliyyə
19:29
İsrail hərbçiləri 2 mindən çox "Hizbullah" yaraqlısını öldürübDigər ölkələr
19:25
Tramp Çinə səfərindən əvvəl İranla razılaşmanın bağlanmasını mümkün sayıbDigər ölkələr
19:23
Foto
Mingəçevirdə WUF13 Festivalı keçirilirDaxili siyasət
19:21
Foto
Azərbaycan və Türkiyə ekoloji əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edibEkologiya
19:09