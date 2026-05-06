Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эфиопией о сотрудничестве в оборонной сфере
Внешняя политика
- 06 мая, 2026
- 16:53
Утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия" о сотрудничестве в сфере обороны.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении данного соглашения.
Отметим, что соглашение было подписано 27 февраля 2026 года в городе Баку.
