Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эфиопией о сотрудничестве в оборонной сфере

Утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия" о сотрудничестве в сфере обороны.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении данного соглашения.

Отметим, что соглашение было подписано 27 февраля 2026 года в городе Баку.