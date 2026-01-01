TƏBİB-in nəzdindəki tibb müəssisəsində 2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlib
Sağlamlıq
- 01 yanvar, 2026
- 03:07
TƏBİB-in nəzdindəki tibb müəssisəsində 2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlib.
TƏBİB-dən "Report"a bildriilib ki, 01.01.2026-cı il tarixində saat 00:40 radələrində Şamaxı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında doğulan körpənin cinsi qız, çəkisi 3 kq. 200 qramdır.
Doğuş təbii yolla baş tutub. Hazırda ananın və yenidoğulmuşun vəziyyəti stabildir.
Son xəbərlər
03:07
Foto
TƏBİB-in nəzdindəki tibb müəssisəsində 2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlibSağlamlıq
02:50
ABŞ Venesuela nefti satan şirkətləri "qara siyahı"ya salıbDigər ölkələr
02:18
Ukraynaya 10-dan çox ölkədən nümayəndəsi səfər edəcəkDigər ölkələr
02:02
ABŞ Kamboca və Tailanda sülh sazişi ilə bağlı dəstək təklif edibDigər ölkələr
01:20
Foto
Azərbaycanda 2026-cı ilin ilk körpəsi dünyaya gəlibDigər
01:06
Tramp və ailəsinin sərvəti 15 ayda təxminən 70% artıbDigər ölkələr
00:32
Foto
Video
Xankəndidə bayram atəşfəşanlığıDaxili siyasət
00:27
Foto
Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il atəşfəşanlığı olubDaxili siyasət
00:25
Foto
Video