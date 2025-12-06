У берегов Болгарии атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после предположительной атаки украинского морского беспилотника Sea Baby.

Как передает Report со ссылкой на портал maritime.bg, на борту судна находятся 10 человек, непосредственной угрозы их жизням нет, ситуация контролируется болгарской "Морской администрацией", ВМС и пограничной охраной.

Отмечается, что после инцидента с беспилотником в водах Турции 28 ноября Kairos потерял ход, 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее и оставило танкер в территориальных водах Болгарии. Kairos встал на якорь на расстоянии около одной мили от болгарского побережья. Сейчас в этом районе наблюдаются сильный ветер и волнение до 4 баллов.

По данным "Морской администрации", экипаж запросил эвакуацию, оказать помощь готовы катер пограничной охраны и два буксира, однако ввиду неблагоприятных метеоусловий спасательная операция отложена до утра 6 декабря. Всю ночь судно будет находиться под наблюдением.

О национальной принадлежности членов экипажа информации нет.