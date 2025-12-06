Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    У берегов Болгарии атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 01:25
    У берегов Болгарии атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

    Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после предположительной атаки украинского морского беспилотника Sea Baby.

    Как передает Report со ссылкой на портал maritime.bg, на борту судна находятся 10 человек, непосредственной угрозы их жизням нет, ситуация контролируется болгарской "Морской администрацией", ВМС и пограничной охраной.

    Отмечается, что после инцидента с беспилотником в водах Турции 28 ноября Kairos потерял ход, 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее и оставило танкер в территориальных водах Болгарии. Kairos встал на якорь на расстоянии около одной мили от болгарского побережья. Сейчас в этом районе наблюдаются сильный ветер и волнение до 4 баллов.

    По данным "Морской администрации", экипаж запросил эвакуацию, оказать помощь готовы катер пограничной охраны и два буксира, однако ввиду неблагоприятных метеоусловий спасательная операция отложена до утра 6 декабря. Всю ночь судно будет находиться под наблюдением.

    О национальной принадлежности членов экипажа информации нет.

    Болгария судно крушение
    Elvis

    Последние новости

    02:03

    В Турции школьники госпитализированы с признаками пищевого отравления

    В регионе
    01:36

    Американский дипломат высоко оценил участия Азербайджана в энергетических маршрутах

    Энергетика
    01:27

    Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо официальным лицам Европейского Союза

    Внешняя политика
    01:25

    У берегов Болгарии атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

    Другие страны
    00:50

    В бакинском метро зафиксирована техническая неисправность поезда

    Происшествия
    00:36

    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режим

    Инфраструктура
    00:11

    Россия разорвала военные соглашения с Францией, Канадой и Португалией

    Другие страны
    23:48

    Рубио назвал штраф Еврокомиссии в отношении соцсети X атакой на народ США

    Другие страны
    23:33

    Беларусь уведомила МАГАТЭ о планах по расширению ядерной генерации

    Другие страны
    Лента новостей