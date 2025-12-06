İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Kairos" tankeri Bolqarıstan sahillərində batmaq təhlükəsi ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    • 06 dekabr, 2025
    • 02:36
    Kairos tankeri Bolqarıstan sahillərində batmaq təhlükəsi ilə üzləşib

    Qambiya bayrağı altında üzən "Kairos" tankeri Bolqarıstanın cənubundakı Qara dəniz bölgəsindəki Ahtopol şəhəri yaxınlığında Ukraynanın "Sea Baby" pilotsuz dəniz gəmisinin ehtimal edilən hücumundan sonra batmaq təhlükəsi ilə üzləşib.

    "Report"un "maritime.bg"yə istinadən verdiyi məlumata görə, gəminin göyərtəsində 10 nəfər var və onların həyatı üçün təhlükə yoxdur.

    Vəziyyət Bolqarıstan Dəniz Administrasiyası, Hərbi Dəniz Qüvvələri və sərhəd mühafizəsinin nəzarəti altındadır. Qeyd olunub ki, noyabrın 28-də Türkiyə sularında pilotsuz təyyarə ilə baş verən insidentdən sonra "Kairos" hərəkət qabiliyyətini itirib. Dekabrın 3-də Türkiyə gəmisi onu yedəkləməyə başlayıb, lakin dekabrın 5-də naməlum səbəblərdən yedəkləməni dayandırıb və tankeri Bolqarıstanın ərazi sularında tərk edib.

    "Kairos" Bolqarıstan sahillərində təxminən bir mil məsafədə lövbər salıb. Hazırda ərazidə güclü küləklər müşahidə olunur.

    Dəniz Administrasiyasının məlumatına görə, ekipaj evakuasiya tələb edib, bir sərhəd gözətçi qayığı və iki yedək gəmisi kömək etməyə hazırdır. Lakin əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar xilasetmə əməliyyatı dekabrın 6-sı səhər saatlarınadək təxirə salınıb. Gəmi gecə boyu müşahidə olunacaq.

    Ekipaj üzvlərinin milliyyəti barədə məlumat yoxdur.

    gəmi tanker Qəza Bolqarıstan
    У берегов Болгарии атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

    Son xəbərlər

    02:36

    "Kairos" tankeri Bolqarıstan sahillərində batmaq təhlükəsi ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    02:02

    Şanlıurfada 25 şagird qidadan zəhərlənib

    Region
    01:35

    Amerikalı diplomat Azərbaycanın enerji marşrutlarında iştirakını yüksək qiymətləndirib

    Energetika
    01:14

    Rusiya Fransa, Kanada və Portuqaliya ilə hərbi əməkdaşlığı dayandırıb

    Digər ölkələr
    00:32

    Bakı metrosunda qatarda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    Hadisə
    00:20

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb

    İnfrastruktur
    00:14

    Rubio AK-nın "X"i  cərimələməsini Amerika xalqına qarşı hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:53
    Video

    "Xalisa faciəsində 11 soydaşımız işgəncələrlə öldürülüb" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:44

    Almaniyada minlərlə məktəbli yeni hərbi xidmət qanununa etiraz edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti