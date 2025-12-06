İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qadın və kişi cüdoçular arasında Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi baş tutub

    Fərdi
    • 06 dekabr, 2025
    • 16:28
    Qadın və kişi cüdoçular arasında Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi baş tutub

    Qadın və kişi cüdoçular arasında keçirilən Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında keçirilən tədbirdə Gənclər və İdman Nazirliyinin, həmçinin Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəhbərləri, idmançılar və digər qonaqlar iştirak edib.

    Əvvəlcə Azərbaycan himninin səsləndirilməsi və Vətən müharibəsində canından keçən şəhidlər yad edilib.

    Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov çıxışında Azərbaycan cüdoçularının beynəlxalq yarışlarda uğurlarından bəhs edib. O növbəti illərdə də idmançıların uğurlarına inandığını, yeni cüdoçular yetişəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu isə çıxışında komandaların yarışlarda uğurlu çıxış etdiyini bildirib. Gənclər və İdman Nazirliyinin də dəstəyi ilə Azərbaycanda yeni cüdo zallarının fəaliyyətə başladığını vurğulayıb. Qurum rəsmisi dəstək verənlərə təşəkkürünü bildirib və yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıb.

    Daha sonra Azərbaycan cüdoçularının bu il qazandığı uğurlu nəticələrlə bağlı videoçarx nümayiş olunub. Daha sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatına dekabrın 7-də yekun vurulacaq.

    cüdo Azərbaycan Cüdo Federasiyası Azərbaycan çempionatı Bakı İdman Sarayı

    Son xəbərlər

    16:29
    Foto

    Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstan diasporlarının görüşlərinin keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub

    Xarici siyasət
    16:28

    Qadın və kişi cüdoçular arasında Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi baş tutub

    Fərdi
    16:24

    "Nar"ın "Çoox Şanslı" lotereyasında 6-cı avtomobil sahibini tapıb

    Biznes
    16:19
    Foto

    Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Timişoara şəhərində bir sıra görüşlər keçirib

    Xarici siyasət
    16:19

    Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik alışına çəkdiyi xərci 6 dəfəyə yaxın artıb

    Biznes
    15:52

    Donald Tramp İlham Əliyevə davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    15:50

    Doha Forumunda Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    15:47

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 25 % azaldıb

    Biznes
    15:40

    Laşa Maqradze: BBC Gürcüstana qarşı məqsədyönlü dezinformasiya yayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti