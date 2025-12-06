İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Donald Tramp İlham Əliyevə davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 15:52
    Donald Tramp İlham Əliyevə davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident.

    Nobel Sülh Mükafatına namizədliyimi irəli sürmək üçün Sizin və Baş nazir Paşinyanın birgə məktubunuza görə təşəkkür edirəm. Bizi vacib missiyamızı davam etdirməyə ruhlandıran bu yüksək qiymətə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

    Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti olaraq, dünyada münaqişələrə son qoymağa, bütün insanlar üçün sülh və rifahın təmin edilməsinə sadiq qalıram. Sizin davamlı tərəfdaşlığınızla qeyri-mümkün nə varsa, ona nail olacağıq.

    Davamlı dəstəyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm".

    İlham Əliyev Azərbaycan Donald Tramp ABŞ
    Donald Trump thanks Ilham Aliyev for his continued support

    Son xəbərlər

    16:29
    Foto

    Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstan diasporlarının görüşlərinin keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub

    Xarici siyasət
    16:28

    Qadın və kişi cüdoçular arasında Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi baş tutub

    Fərdi
    16:24

    "Nar"ın "Çoox Şanslı" lotereyasında 6-cı avtomobil sahibini tapıb

    Biznes
    16:19
    Foto

    Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Timişoara şəhərində bir sıra görüşlər keçirib

    Xarici siyasət
    16:19

    Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik alışına çəkdiyi xərci 6 dəfəyə yaxın artıb

    Biznes
    15:52

    Donald Tramp İlham Əliyevə davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edib

    Daxili siyasət
    15:50

    Doha Forumunda Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə həsr olunan panel sessiya keçirilib

    Xarici siyasət
    15:47

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 25 % azaldıb

    Biznes
    15:40

    Laşa Maqradze: BBC Gürcüstana qarşı məqsədyönlü dezinformasiya yayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti