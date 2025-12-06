Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева за неизменную поддержку

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Благодарю Вас за Ваше совместное с премьер-министром Пашиняном письмо о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Выражаю Вам глубокую признательность за эту высокую оценку, которая вдохновляет нас на продолжение нашей важной миссии.

Как президент Соединенных Штатов, я остаюсь приверженным прекращению конфликтов во всем мире, обеспечению мира и благополучия для всех людей. Благодаря постоянному партнерству с Вами мы достигнем невозможного.

Еще раз благодарю Вас за Вашу неизменную поддержку".