    Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева за неизменную поддержку

    Внутренняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 17:03
    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    Благодарю Вас за Ваше совместное с премьер-министром Пашиняном письмо о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Выражаю Вам глубокую признательность за эту высокую оценку, которая вдохновляет нас на продолжение нашей важной миссии.

    Как президент Соединенных Штатов, я остаюсь приверженным прекращению конфликтов во всем мире, обеспечению мира и благополучия для всех людей. Благодаря постоянному партнерству с Вами мы достигнем невозможного.

    Еще раз благодарю Вас за Вашу неизменную поддержку".

    Donald Tramp İlham Əliyevə davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edib
    Donald Trump thanks Ilham Aliyev for his continued support
