Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева за неизменную поддержку
Внутренняя политика
- 06 декабря, 2025
- 17:03
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Благодарю Вас за Ваше совместное с премьер-министром Пашиняном письмо о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Выражаю Вам глубокую признательность за эту высокую оценку, которая вдохновляет нас на продолжение нашей важной миссии.
Как президент Соединенных Штатов, я остаюсь приверженным прекращению конфликтов во всем мире, обеспечению мира и благополучия для всех людей. Благодаря постоянному партнерству с Вами мы достигнем невозможного.
Еще раз благодарю Вас за Вашу неизменную поддержку".
