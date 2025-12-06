İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 06 dekabr, 2025
    • 16:53
    Ötən gün Bakı və rayonlarda 64 odlu silah-sursat aşkar edilib

    Bakı və ayrı-ayrı rayonlarda dekabrın 5-də 64 odlu silah-sursat aşkar edilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, beş avtomat, bir pulemyot, iki tapança, iki qumbara, iki alışdırıcı, səkkiz tüfəng, yeddi patron darağı və 37 ədəd müxtəlif çaplı patron götürülüb.

