Ötən gün Bakı və rayonlarda 64 odlu silah-sursat aşkar edilib
Hadisə
- 06 dekabr, 2025
- 16:53
Bakı və ayrı-ayrı rayonlarda dekabrın 5-də 64 odlu silah-sursat aşkar edilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, beş avtomat, bir pulemyot, iki tapança, iki qumbara, iki alışdırıcı, səkkiz tüfəng, yeddi patron darağı və 37 ədəd müxtəlif çaplı patron götürülüb.
