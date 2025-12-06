Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо официальным лицам Европейского Союза

Представители организаций гражданского общества Азербайджана направили обращение верховному представителю Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, вице-президенту Европейской комиссии Кае Каллас, специальному представителю ЕС по Южному Кавказу Магдалене Гроно, руководителю представительства ЕС в нашей стране Марияне Куюнджич.

Как сообщает Report, в обращении подчеркивается, что новость о вступлении Армянского военно-спортивного лицея имени армянского террориста Монте Мелконяна в Ассоциацию военно-спортивных училищ ЕС вызвала широкое недоумение и недовольство азербайджанской общественности. Отмечается, что это решение Ассоциации, действующей под эгидой Европейского колледжа безопасности и обороны, утверждающий, что придерживается принципов безопасности, общих ценностей и ответственного управления, вызвало серьезные вопросы относительно приверженности ЕС своим принципам в семьях пропавших без вести граждан Азербайджана, которые ожидают справедливости и отчетности от всех платформ, поддерживаемых Европой.

Отмечается, что семьи пропавших без вести в Карабахе, которые провели молчаливую акцию протеста перед Офисом ООН в Женеве и считали, что мир начинает обращать внимание на трагедию, которую они переживают десятилетиями, были глубоко разочарованы принятием в Ассоциацию, связанную с ЕС, лицея имени Монте Мелконяна - члена считающейся террористической группировкой организации и военного преступника.

В обращении доводится до внимания, что Монте Мелконяна до сих пор открыто героизируют в Армении, несмотря на его участие в крайне жестоких военных операциях в Кяльбаджарском районе Азербайджана в 1990-х годах, совершение им тяжких преступлений. Особо подчеркнуто, что эти преступления он совершил после связей с террористической организацией АСАЛА, которая в 70-80-х годах прошлого века осуществляла террористические атаки против турецких дипломатов и членов их семей в ряде европейских стран, эти факты являются наглядным свидетельством длительного участия М. Мелконяна в милитантской деятельности.

Представители гражданского общества Азербайджана подчеркнули, что в ближайшее время ожидается подписание меморандума о предоставлении Военно-спортивному училищу имени М. Мелконяна статуса члена Ассоциации, и призвали некоторых безответственных чиновников ЕС посмотреть видеозаписи с М. Мелконяном, снятые во время оккупации Кяльбаджарского района, если они не знают, что этот террорист означает для азербайджанского народа.

В обращении также с сожалением отмечалась продолжающаяся героизация лиц, участвовавших в вооруженной оккупации территорий Азербайджана Арменией и обвиняемых в тяжких военных преступлениях, включая Монте Мелконяна, и двойственного подхода ЕС к Азербайджану, особенно в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета.

"В частности, семьи пропавших без вести в Азербайджане спрашивают: как структура, названная в честь Монте Мелконяна, чье наследие и деятельность связаны с массовыми убийствами, может продвигаться на платформе, поддерживаемой ЕС? Мы призываем Европейский Союз пересмотреть этот неуважительный шаг и расторгнуть соглашение, заключенное со структурой, названной в честь террориста", - говорится в обращении.

Адресанты обращения встретились с Марияной Куюнджич и потребовали от Европейской комиссии объяснений относительно того, как и почему она прославляет такого террориста, как Монте Мелконян.

Обращение подписали председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли, председатель правления Общественного объединения "Центр поощрения прав человека" Амир Алиев, руководитель исследовательского фонда "Конституция" Алимамед Нуриев, председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кенуль Бехбудова, председатель Общественного объединения "Исследовательский центр "Чапар-национальное наследие" Дильгам Ахмед, председатель Общественного объединения по поддержке семей шехидов "Зафар" Севиндж Ализаде, председатель Общественного объединения по поддержке семей шехидов "Во имя Родины" Тунзаля Абдулалимова, председатель Общественного объединения "Поддержка матерей шехидов" Джейран Гасанова, председатель Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" Аяз Мирзоев и председатель Общественного объединения "Общие ценности" Агиль Джамал.