    Американский дипломат высоко оценил участия Азербайджана в энергетических маршрутах

    • 06 декабря, 2025
    • 01:36
    Американский дипломат высоко оценил участия Азербайджана в энергетических маршрутах

    Энергетический коридор между Сирией и Турцией, а также между Турцией и Азербайджаном в будущем будет крайне полезен.

    Как передает Report, об этом заявил посол США в Анкаре Том Барак.

    Дипломат напомнил о подписанном между Турцией и США контракте на сжиженный природный газ и отметил, что вопрос СПГ благодаря этому приобретает особую значимость.

    Обсуждая мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, посол выразил надежду на открытие границ между Турцией и Арменией.

    Amerikalı diplomat Azərbaycanın enerji marşrutlarında iştirakını yüksək qiymətləndirib
