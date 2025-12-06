Американский дипломат высоко оценил участия Азербайджана в энергетических маршрутах

Энергетический коридор между Сирией и Турцией, а также между Турцией и Азербайджаном в будущем будет крайне полезен.

Как передает Report, об этом заявил посол США в Анкаре Том Барак.

Дипломат напомнил о подписанном между Турцией и США контракте на сжиженный природный газ и отметил, что вопрос СПГ благодаря этому приобретает особую значимость.

Обсуждая мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, посол выразил надежду на открытие границ между Турцией и Арменией.