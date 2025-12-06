Amerikalı diplomat Azərbaycanın enerji marşrutlarında iştirakını yüksək qiymətləndirib
Energetika
- 06 dekabr, 2025
- 01:35
Suriya ilə Türkiyə, eləcə də Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı enerji dəhlizi irəlidə inanılmaz dərəcədə faydalı olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Ankaradakı səfiri Tom Barak bəyan edib.
Diplomat, Türkiyə ilə ABŞ arasında imzalanan mayeləşdirilmiş təbii qaz müqaviləsini xatırladaraq, maye qaz məsələsinin bu səbəbdən daha da əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi barədə danışan səfir, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılacağına ümid etdiyini qeyd edib.
