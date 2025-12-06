İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Amerikalı diplomat Azərbaycanın enerji marşrutlarında iştirakını yüksək qiymətləndirib

    Energetika
    • 06 dekabr, 2025
    • 01:35
    Amerikalı diplomat Azərbaycanın enerji marşrutlarında iştirakını yüksək qiymətləndirib

    Suriya ilə Türkiyə, eləcə də Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı enerji dəhlizi irəlidə inanılmaz dərəcədə faydalı olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin Ankaradakı səfiri Tom Barak bəyan edib.

    Diplomat, Türkiyə ilə ABŞ arasında imzalanan mayeləşdirilmiş təbii qaz müqaviləsini xatırladaraq, maye qaz məsələsinin bu səbəbdən daha da əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi barədə danışan səfir, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılacağına ümid etdiyini qeyd edib.

    ABŞ Türkiyə Azərbaycan enerji
    Американский дипломат высоко оценил участия Азербайджана в энергетических маршрутах

