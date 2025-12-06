Rubio AK-nın "X"i cərimələməsini Amerika xalqına qarşı hücum adlandırıb
Digər ölkələr
- 06 dekabr, 2025
- 00:14
Avropa Komissiyasının (AK) "X" sosial şəbəkəsini cərimələmək qərarı Amerika xalqına qarşı hücumdur.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio özünün "X" səhifəsində bildirib.
"Avropa Komissiyasının "X"i 140 milyon dollar cərimələmək qərarı təkcə sosial şəbəkəyə hücum deyil, bu, xarici hökumətlərin bütün Amerika rəqəmsal resurslarına və Amerika xalqına hücumudur. Amerikalıların onlayn senzuraya məruz qaldığı günlər arxada qalıb", - Rubio yazıb.
