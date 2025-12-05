Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 05 декабря, 2025
    • 23:48
    Рубио назвал штраф Еврокомиссии в отношении соцсети X атакой на народ США

    Решение Европейской комиссии (ЕК) оштрафовать соцсеть X - это атака на американский народ.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в Х.

    "Решение Еврокомиссии оштрафовать X на $140 миллионов - это не только атака на X, это нападение иностранных правительств на все американские цифровые ресурсы и на народ США. Дни цензурирования американцев в сети окончены", - написал Рубио.

    соцсеть Х Марко Рубио штраф
    Rubio AK-nın "X"i  cərimələməsini Amerika xalqına qarşı hücum adlandırıb
