Рубио назвал штраф Еврокомиссии в отношении соцсети X атакой на народ США
Другие страны
- 05 декабря, 2025
- 23:48
Решение Европейской комиссии (ЕК) оштрафовать соцсеть X - это атака на американский народ.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в Х.
"Решение Еврокомиссии оштрафовать X на $140 миллионов - это не только атака на X, это нападение иностранных правительств на все американские цифровые ресурсы и на народ США. Дни цензурирования американцев в сети окончены", - написал Рубио.
