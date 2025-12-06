Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Госдеп одобрил возможную продажу Дании системы управления ПВО за $3 млрд

    Другие страны
    06 декабря, 2025
    03:10
    Госдеп одобрил возможную продажу Дании системы управления ПВО за $3 млрд

    Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании системы боевого управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS (Integrated Battle Command System) и сопутствующего материально-технического обеспечения за $3 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщило 5 декабря Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    Как говорится в заявлении, упомянутая система оснащена средствами защиты от артиллерийского огня, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

    В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит боевой потенциал союзника по НАТО". Американская сторона считает, что продажа IBCS Дании расширит ее возможности "в сфере наземных средств противовоздушной обороны средней и большой дальности". Предполагается, что основными подрядчиками могут стать компании Lockheed Martin, RTX Corporation и Northrop Grumman.

    Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутой системы. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

