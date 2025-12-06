Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Анар Гулиев: При городском планировании необходимо учитывать потребности молодежи

    Инфраструктура
    • 06 декабря, 2025
    • 11:43
    При городском планировании необходимо учитывать потребности молодежи и общества.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на открытии Молодежного диалога D-8 в Баку.

    По его словам, предпринимаемые Азербайджаном шаги в сфере архитектуры повышают интерес молодежи к этому сектору:

    "Нам всегда необходимы инновационные идеи, инклюзивность и энергия молодежи. Мы должны учитывать интересы молодежи в каждой сфере и поощрять их дальнейшее развитие. При городском планировании необходимо учитывать потребности молодежи и общества".

    Гулиев также призвал молодежь к активному участию во Всемирном градостроительном форуме (WUF13), который пройдет в Баку с 18 по 22 мая 2026 года.

