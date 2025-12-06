Анар Гулиев: При городском планировании необходимо учитывать потребности молодежи
Инфраструктура
- 06 декабря, 2025
- 11:43
При городском планировании необходимо учитывать потребности молодежи и общества.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на открытии Молодежного диалога D-8 в Баку.
По его словам, предпринимаемые Азербайджаном шаги в сфере архитектуры повышают интерес молодежи к этому сектору:
"Нам всегда необходимы инновационные идеи, инклюзивность и энергия молодежи. Мы должны учитывать интересы молодежи в каждой сфере и поощрять их дальнейшее развитие. При городском планировании необходимо учитывать потребности молодежи и общества".
Гулиев также призвал молодежь к активному участию во Всемирном градостроительном форуме (WUF13), который пройдет в Баку с 18 по 22 мая 2026 года.
Последние новости
12:00
Фото
Попытка контрабанды крупной партии лекарств пресечена на грузино-азербайджанской границеБизнес
11:58
Фото
Азербайджан и Латвия обсудили возможности сотрудничества в сфере здравоохраненияЗдоровье
11:46
Хикмет Гаджиев и госминистр Катара обсудили отношения Баку и ДохиВнешняя политика
11:43
Анар Гулиев: При городском планировании необходимо учитывать потребности молодежиИнфраструктура
11:30
Азербайджан и германская Asienbrücke обсудили перспективы экономического сотрудничестваБизнес
11:25
В результате российских ударов по Донецкой области Украины погибли двое, еще трое раненыДругие страны
11:24
Ялчын Рафиев: В Баку откроются новые центры в рамках D-8Внешняя политика
11:08
Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии с Днем независимостиВнешняя политика
11:01