Anar Quliyev: Şəhər planlaşdırılmasında gənclərin tələbləri nəzərə alınmalıdır
İnfrastruktur
- 06 dekabr, 2025
- 11:16
Şəhər planlaşdırılması zamanı gənclər və cəmiyyətin tələbləri nəzərə alınmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev D-8 Gənclər Dialoqunun açılışında çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın memarlıq sahəsində aktiv iştirakı, atdığı addımlar gənclərin də bu sektora marağını artırır:
"Bizim daim gənclərin innovativ yanaşmasına, inkluzivliyinə, enerjisinə ehtiyacımız var. Onların hər bir sahəyə olan marağını diqqətə almalı və inkişafa təşviq etməliyik. Şəhər planlaşdırması zamanı gənclər və cəmiyyətin tələbləri mütləq nəzərə alınmalıdır".
A.Quliyev həmçinin gəncləri Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda da aktiv iştirak etməyə çağırıb.
