    Fərdi
    • 05 yanvar, 2026
    • 20:09
    Azərbaycanın güləş millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə millisi baş məşqçi Aleksandr Tarakanovla yollarını ayırıb.

    Azərbaycan Güləş Federasiyasından (AGF) "Report"a verilən məlumata görə, tərəflər arasında əməkdaşlıq qarşılıqlı razılaşma əsasında başa çatıb.

    AGF rusiyalı mütəxəssisə Azərbaycan güləşinə verdiyi töhfəyə görə təşəkkürünü bildirib və ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Qeyd edək ki, 2019-cu ilin oktyabr ayından baş məşqçi vəzifəsində çalışan A.Tarakanovun rəhbərliyi altında milli komanda 2 dəfə Avropa və 2 dəfə dünya çempionu olmaqla yanaşı, Tokio-2020 və Paris-2024 Olimpiya Oyunlarında 1 bürünc medal qazanıb.

    Aleksandr Tarakanov güləş Baş məşqçi
    Сборная Азербайджана по борьбе рассталась с главным тренером

