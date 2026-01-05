Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сборная Азербайджана по борьбе рассталась с главным тренером

    Индивидуальные
    • 05 января, 2026
    • 20:24
    Сборная Азербайджана по борьбе рассталась с главным тренером

    Александр Тараканов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

    Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана (AGF), сотрудничество между сторонами завершилось по взаимному согласию.

    AGF выразила благодарность российскому специалисту за его вклад в развитие борьбы в Азербайджане и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

    Отметим, что под руководством А. Тараканова, занимавшего должность главного тренера с октября 2019 года, национальная команда дважды становилась чемпионом Европы и дважды чемпионом мира, а также завоевала 1 бронзовую медаль на Олимпийских играх Токио-2020 и Париж-2024.

    Александр Тараканов сборная Азербайджана Греко-римская борьба
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşi millisinin baş məşqçisi ilə yollar ayrılıb

    Последние новости

    21:40

    Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья

    В регионе
    21:38

    Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом

    Внешняя политика
    21:31

    Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с Западом

    Внешняя политика
    21:30
    Фото

    Мадуро в суде отверг все обвинения и назвал себя "военнопленным" - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    21:29

    Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение

    Внешняя политика
    21:27

    Президент: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем

    Внешняя политика
    21:25

    Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправку

    Внешняя политика
    21:24

    Президент: Приостановление отмены 907-й поправки показывает степень неблагодарности администрации Байдена-Блинкена

    Внешняя политика
    21:21

    Президент Азербайджана: Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки

    Внешняя политика
    Лента новостей