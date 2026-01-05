Сборная Азербайджана по борьбе рассталась с главным тренером
Индивидуальные
- 05 января, 2026
- 20:24
Александр Тараканов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.
Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана (AGF), сотрудничество между сторонами завершилось по взаимному согласию.
AGF выразила благодарность российскому специалисту за его вклад в развитие борьбы в Азербайджане и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.
Отметим, что под руководством А. Тараканова, занимавшего должность главного тренера с октября 2019 года, национальная команда дважды становилась чемпионом Европы и дважды чемпионом мира, а также завоевала 1 бронзовую медаль на Олимпийских играх Токио-2020 и Париж-2024.
Последние новости
21:40
Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзьяВ регионе
21:38
Президент: В мире больше нет того, что называется международным правомВнешняя политика
21:31
Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с ЗападомВнешняя политика
21:30
Фото
Мадуро в суде отверг все обвинения и назвал себя "военнопленным" - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
21:29
Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижениеВнешняя политика
21:27
Президент: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с КитаемВнешняя политика
21:25
Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправкуВнешняя политика
21:24
Президент: Приостановление отмены 907-й поправки показывает степень неблагодарности администрации Байдена-БлинкенаВнешняя политика
21:21