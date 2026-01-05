Сборная Азербайджана по борьбе рассталась с главным тренером

Александр Тараканов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана (AGF), сотрудничество между сторонами завершилось по взаимному согласию.

AGF выразила благодарность российскому специалисту за его вклад в развитие борьбы в Азербайджане и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что под руководством А. Тараканова, занимавшего должность главного тренера с октября 2019 года, национальная команда дважды становилась чемпионом Европы и дважды чемпионом мира, а также завоевала 1 бронзовую медаль на Олимпийских играх Токио-2020 и Париж-2024.