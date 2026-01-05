"Qəbələ" Keytanın transferini açıqlayıb
"Qəbələ" qış fasiləsində ilk transferini reallaşdırıb.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, bölgə təmsilçisi seneqallı mərkəz müdafiəçisi Seydina Keyta ilə "6 ay +1 illik" müqavilə imzalayıb.
Onun son klubu "Panevejis" (Litva) olub. Keyta buna qədər "Al Tadamon" (Küveyt), "Liepaya" (Latviya), "Mölde" (Norveç) və "Diambars" (Seneqal) komandalarının şərəfini qoruyub.
Qeyd edək ki, Keyta "Qəbələ"də "33" nömrəli formada çıxış edəcək.
