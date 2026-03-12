Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyunlarına start verilir
Komanda
- 12 mart, 2026
- 09:33
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə B qrupunun iki qarşılaşması keçiriləcək.
"Sumqayıt" "Ordu"nu, "Naxçıvan" "Sərhdəçi"ni qəbul edəcək. Hər iki matç saat 19:00-da start götürəcək.
Görüşlərdən biri Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, digəri Bakı İdman Mərkəzində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, XIX tura martın 15-də yekun vurulacaq.
