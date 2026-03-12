Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyunlarına start verilir

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    12 mart, 2026
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə B qrupunun iki qarşılaşması keçiriləcək.

    "Sumqayıt" "Ordu"nu, "Naxçıvan" "Sərhdəçi"ni qəbul edəcək. Hər iki matç saat 19:00-da start götürəcək.

    Görüşlərdən biri Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, digəri Bakı İdman Mərkəzində baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, XIX tura martın 15-də yekun vurulacaq.

