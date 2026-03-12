İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İran İsrail ərazisinə yeni raket hücumu həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 09:16
    İran İsrail ərazisinə yeni raket hücumu həyata keçirib

    İsrail Müdafiə Ordusu İrandan İsrail ərazisinə doğru növbəti raket atışını qeydə alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti teleqramda bəyanat yayıb.

    "İsrail ordusu İrandan ölkə ərazisinə doğru buraxılmış raketləri aşkar edib", - bəyanatda qeyd olunub.

    Qurumdan əlavə ediblib ki, hava hücumundan müdafiə sistemləri raketlərin qarşısının alınması üzərində işləyir.

    Bildirilib ki, müvafiq rayonların sakinlərinin telefonlarına xəbərdarlıqlar göndərilib və əhali təhlükəsiz yerlərdə sığınmağa çağırılıb.

    İsrail İsrail Müdafiə Ordusu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана
    IDF reports new missile attack from Iran

