İran İsrail ərazisinə yeni raket hücumu həyata keçirib
- 12 mart, 2026
- 09:16
İsrail Müdafiə Ordusu İrandan İsrail ərazisinə doğru növbəti raket atışını qeydə alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti teleqramda bəyanat yayıb.
"İsrail ordusu İrandan ölkə ərazisinə doğru buraxılmış raketləri aşkar edib", - bəyanatda qeyd olunub.
Qurumdan əlavə ediblib ki, hava hücumundan müdafiə sistemləri raketlərin qarşısının alınması üzərində işləyir.
Bildirilib ki, müvafiq rayonların sakinlərinin telefonlarına xəbərdarlıqlar göndərilib və əhali təhlükəsiz yerlərdə sığınmağa çağırılıb.
