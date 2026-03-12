Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 09:08
    Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

    "ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль", - отмечается в заявлении.

    В ведомстве добавили, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом ракет.

    Также сообщается, что Командование тыла направило предупреждения на мобильные телефоны жителей соответствующих районов и призвало население следовать инструкциям и укрыться в безопасных местах.

    İran İsrail ərazisinə yeni raket hücumu həyata keçirib
    IDF reports new missile attack from Iran
