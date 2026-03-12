Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 09:08
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.
"ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль", - отмечается в заявлении.
В ведомстве добавили, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом ракет.
Также сообщается, что Командование тыла направило предупреждения на мобильные телефоны жителей соответствующих районов и призвало население следовать инструкциям и укрыться в безопасных местах.
