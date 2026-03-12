İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Gəncədə yeniyetmənin törətdiyi qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    • 12 mart, 2026
    • 09:14
    Gəncədə yeniyetmənin törətdiyi qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Gəncədə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin törətdiyi qətllə bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Gəncə şəhər Prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, martın 12-də Gəncə şəhər sakini Elçin Nağıyevin öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    İlkin araşdırmalarla E.Nağıyevin yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, yetkinlik yaşına çatmayan iş üzrə şəhər prokurorluğu tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

    В Гяндже несовершеннолетний задержан по подозрению в убийстве

