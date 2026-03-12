В Гяндже несовершеннолетний задержан по подозрению в убийстве

В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя, в совершении которого подозревается несовершеннолетний.

Как сообщает Report со ссылкой на прокуратуру Гянджи, 12 марта в ведомство поступила информация об убийстве жителя города Эльчина Нагиева.

В ходе первоначального расследования были установлены подозрения в том, что преступление совершил несовершеннолетний.

По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Подозреваемый несовершеннолетний задержан, ведется следствие.