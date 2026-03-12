İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    UEFA Konfrans Liqası: "Samsunspor" "Rayo Velyekano"nu qəbul edəcək

    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 09:21
    UEFA Konfrans Liqası: Samsunspor Rayo Velyekanonu qəbul edəcək

    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsi bu gün başlayır.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Samsunspor" İspaniyanın "Rayo Valyekano" komandasını qəbul edəcək.

    İtaliyanın "Fiorentina" komandası Polşanın "Rakuv" kollektivinin müqavimətini qırmağa çalışacaq.

    UEFA Konfrans Liqası

    1/8 final, ilk oyunlar

    12 mart

    21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) – "Rayo Valyekano" (İspaniya)

    21:45. "Riyeka" (Xorvatiya) – "Strasburq" (Fransa)

    21:45. AZ (Alkmaar, Niderland) – "Sparta" (Çexiya)

    21:45. "Lex" (Polşa) – "Şaxtyor" (Ukrayna)

    00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr)

    00:00. "Fiorentina" (İtaliya) – "Rakuv" (Polşa)

    00:00. "Siqma" (Çexiya) – "Maynts 05" (Almaniya)

    00:00. "Sele" (Sloveniya) – AEK (Yunanıstan)

