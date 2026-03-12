UEFA Konfrans Liqası: "Samsunspor" "Rayo Velyekano"nu qəbul edəcək
Futbol
- 12 mart, 2026
- 09:21
UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsi bu gün başlayır.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Samsunspor" İspaniyanın "Rayo Valyekano" komandasını qəbul edəcək.
İtaliyanın "Fiorentina" komandası Polşanın "Rakuv" kollektivinin müqavimətini qırmağa çalışacaq.
UEFA Konfrans Liqası
1/8 final, ilk oyunlar
12 mart
21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) – "Rayo Valyekano" (İspaniya)
21:45. "Riyeka" (Xorvatiya) – "Strasburq" (Fransa)
21:45. AZ (Alkmaar, Niderland) – "Sparta" (Çexiya)
21:45. "Lex" (Polşa) – "Şaxtyor" (Ukrayna)
00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - AEK (Larnaka, Kipr)
00:00. "Fiorentina" (İtaliya) – "Rakuv" (Polşa)
00:00. "Siqma" (Çexiya) – "Maynts 05" (Almaniya)
00:00. "Sele" (Sloveniya) – AEK (Yunanıstan)
