İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Nino Burcanadzе: Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması bütövlükdə region üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 09:18
    Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması həm Gürcüstan, həm də bütövlükdə bütün region üçün kifayət qədər vacibdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu gürcü siyasətçi, 2001-ci ildən 2008-ci ilə qədər Gürcüstan parlamentinin sədri vəzifəsini tutmuş Nino Burcanadzе XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində jurnalistlərə bəyan edib.

    "Mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu gün Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər tamamilə fərqli səviyyədədir. İstərdim ki, onlar bundan sonra da möhkəmlənsin, sabit və sülh şəraitində qalsın. Bu, şübhəsiz ki, yalnız Azərbaycan və Ermənistana deyil, həm də Gürcüstan və bütövlükdə bütün region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Ona görə də səmimi olaraq arzulayıram ki, bu münasibətlər dinamik və sülh ruhunda inkişaf etsin", - o qeyd edib.

    Xəbər yenilənir

    Нино Бурджанадзе: Нормализация отношений между Баку и Ереваном важна для региона в целом
    Nino Burjanadze сalls Azerbaijan-Armenia normalization important for Georgia and region

