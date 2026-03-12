Nino Burcanadzе: Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması bütövlükdə region üçün vacibdir
- 12 mart, 2026
- 09:18
Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması həm Gürcüstan, həm də bütövlükdə bütün region üçün kifayət qədər vacibdir.
"Report"un məlumatına görə, bunu gürcü siyasətçi, 2001-ci ildən 2008-ci ilə qədər Gürcüstan parlamentinin sədri vəzifəsini tutmuş Nino Burcanadzе XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində jurnalistlərə bəyan edib.
"Mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu gün Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlər tamamilə fərqli səviyyədədir. İstərdim ki, onlar bundan sonra da möhkəmlənsin, sabit və sülh şəraitində qalsın. Bu, şübhəsiz ki, yalnız Azərbaycan və Ermənistana deyil, həm də Gürcüstan və bütövlükdə bütün region üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Ona görə də səmimi olaraq arzulayıram ki, bu münasibətlər dinamik və sülh ruhunda inkişaf etsin", - o qeyd edib.
Xəbər yenilənir