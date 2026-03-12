Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Нино Бурджанадзе: Нормализация отношений между Баку и Ереваном важна для региона в целом

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 09:14
    Нино Бурджанадзе: Нормализация отношений между Баку и Ереваном важна для региона в целом

    Нормализация отношений между Баку и Ереваном достаточно важна как для Грузии, так и для всего региона в целом.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила грузинский политик, председатель парламента Грузии с 2001 по 2008 год Нино Бурджанадзе в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума.

    "Я с удовлетворением отмечаю, что сегодня отношения (между Азербайджаном и Арменией - ред.) находятся на совершенно ином уровне. Хотелось бы, чтобы они и дальше укреплялись, оставались стабильными и мирными. Это, безусловно, позволит получить значительные преимущества не только Азербайджану и Армении, но и будет иметь важное значение для Грузии и всего региона в целом. Поэтому я искренне желаю, чтобы эти отношения развивались динамично и в духе мира", - отметила Бурджанадзе.

    Новость дополняется...

    Нино Бурджанадзе Глобальный Бакинский форум
    Nino Burcanadzе: Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması bütövlükdə region üçün vacibdir
    Ты - Король

    Последние новости

    09:21

    Кирилл Петков: Бакинский форум станет важной площадкой в не простые для мира времена

    Внешняя политика
    09:18

    Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

    Происшествия
    09:14

    Нино Бурджанадзе: Нормализация отношений между Баку и Ереваном важна для региона в целом

    Внешняя политика
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2026)

    Финансы
    09:12

    В Бахрейне арестованы 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу КСИР

    Другие страны
    09:08

    Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    09:00

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2026)

    Финансы
    08:52

    США потратили более $11 млрд за первые шесть дней войны с Ираном

    Другие страны
    08:44

    Оман вывел все суда из района ключевого нефтяного терминала

    Другие страны
    Лента новостей