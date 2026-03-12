Нино Бурджанадзе: Нормализация отношений между Баку и Ереваном важна для региона в целом

Нормализация отношений между Баку и Ереваном достаточно важна как для Грузии, так и для всего региона в целом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила грузинский политик, председатель парламента Грузии с 2001 по 2008 год Нино Бурджанадзе в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума.

"Я с удовлетворением отмечаю, что сегодня отношения (между Азербайджаном и Арменией - ред.) находятся на совершенно ином уровне. Хотелось бы, чтобы они и дальше укреплялись, оставались стабильными и мирными. Это, безусловно, позволит получить значительные преимущества не только Азербайджану и Армении, но и будет иметь важное значение для Грузии и всего региона в целом. Поэтому я искренне желаю, чтобы эти отношения развивались динамично и в духе мира", - отметила Бурджанадзе.

