İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Parisdə Suriya-İsrail danışıqlarının altıncı raundu başlayıb

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 20:21
    Parisdə Suriya-İsrail danışıqlarının altıncı raundu başlayıb

    Parisdə ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Suriya-İsrail danışıqlarının altıncı raundu başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "SANA" agentliyinə Suriya hökumət dairələrinə yaxın mənbə bildirib.

    Qeyd olunub ki, Suriya nümayəndə heyətinə xarici işlər naziri Əsəd əl-Şeybani, İsrail nümayəndə heyətinə isə ölkənin ABŞ-dəki səfiri Yeyxiel Leyter rəhbərlik edir. Parisdəki danışıqlar qrupunun tərkibinə Suriyanın Ümumi Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Hüseyn əs-Salame də daxildir.

    İki gün davam edəcək danışıqlar 1974-cü il tarixli Colan yüksəkliklərində İsrail və Suriya qüvvələrinin ayrılması haqqında sazişin bərpasına yönəlib.

    "Suriya tərəfi İsrail qüvvələrinin 2024-cü ilin dekabrında tutduqları ərazilərdən çıxarılmasını tələb edir" , - məlumatda bildirilib.

    Onun sözlərinə görə, Dəməşq Suriyanın tam suverenliyini təmin edəcək və daxili işlərinə hər hansı müdaxilə formalarının qarşısını alacaq ədalətli təhlükəsizlik tədbirləri haqqında müqaviləyə nail olmağa çalışır.

    Mənbənin qeyd etdiyi kimi, İsrail ilə dialoqun bərpası ərəb respublikasının öz ayrılmaz milli hüquqlarına sadiqliyini təsdiqləyir.

    Suriya-İsrail danışıqlar Əsəd əl-Şeybani Yeyxiel Leyter
    В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

    Son xəbərlər

    20:27

    Aleksandr Tarakanov: "Lazım olarsa, güləşinizin inkişafı yolunda yenidən əmək sərf etməyə hazıram"

    Fərdi
    20:21

    Parisdə Suriya-İsrail danışıqlarının altıncı raundu başlayıb

    Digər ölkələr
    20:09

    Azərbaycanın güləş millisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Fərdi
    20:07

    İsrailin Baş naziri Tramp ilə İran məsələsində eyni mövqedədir

    Digər ölkələr
    20:01

    Quterreş: ABŞ-nin əməliyyatı Venesueladakı qeyri-sabitliyi kəskinləşdirə bilər

    Digər ölkələr
    19:54

    ABŞ-nin neft şirkətlərinin səhmləri Trampın Venesuela ilə bağlı bəyanatları fonunda bahalaşıb

    Energetika
    19:53

    Azərbaycan I Liqa klubu Premyer Liqadan futbolçu transfer etməyə yaxındır

    Futbol
    19:50

    Netanyahu ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyətlərini tam şəkildə dəstəklədiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    19:44
    Foto

    Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti