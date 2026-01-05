В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

Делегация Сирии во главе с министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани принимает участие в шестом раунде начавшихся в Париже переговоров с Израилем при посредничестве США.

Как передает Report, об этом сообщил агентству SANA правительственный источник в Дамаске.

"Переговоры, которые продлятся два дня, сосредоточены на возобновлении действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года, - указал источник. - Сирийская сторона требует вывода израильских войск из районов, занятых в декабре 2024 года".

По его словам, Дамаск добивается "справедливого договора по мерам безопасности, который гарантирует полностью суверенитет Сирии и предотвратит любые формы вмешательства в ее внутренние дела".

Как отметил источник, возобновление диалога с Израилем подтверждает приверженность арабской республики "восстановлению своих неотъемлемых национальных прав". Он пояснил, что израильские войска должны быть отведены к линии фронта, существовавшей до 8 декабря 2024 года, когда началось их вторжение в демилитаризованную зону на юге Сирии.

По сведениям агентства, в состав переговорной группы в Париже входит начальник Службы общей разведки Хусейн ас-Саламе. Израильскую делегацию возглавляет посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, который сменил на этом посту экс-министра стратегического планирования Рона Дермера, ушедшего в отставку.