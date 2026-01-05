Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 19:46
    В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

    Делегация Сирии во главе с министром иностранных дел Асаадом аш-Шейбани принимает участие в шестом раунде начавшихся в Париже переговоров с Израилем при посредничестве США.

    Как передает Report, об этом сообщил агентству SANA правительственный источник в Дамаске.

    "Переговоры, которые продлятся два дня, сосредоточены на возобновлении действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года, - указал источник. - Сирийская сторона требует вывода израильских войск из районов, занятых в декабре 2024 года".

    По его словам, Дамаск добивается "справедливого договора по мерам безопасности, который гарантирует полностью суверенитет Сирии и предотвратит любые формы вмешательства в ее внутренние дела".

    Как отметил источник, возобновление диалога с Израилем подтверждает приверженность арабской республики "восстановлению своих неотъемлемых национальных прав". Он пояснил, что израильские войска должны быть отведены к линии фронта, существовавшей до 8 декабря 2024 года, когда началось их вторжение в демилитаризованную зону на юге Сирии.

    По сведениям агентства, в состав переговорной группы в Париже входит начальник Службы общей разведки Хусейн ас-Саламе. Израильскую делегацию возглавляет посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, который сменил на этом посту экс-министра стратегического планирования Рона Дермера, ушедшего в отставку.

    Сирия Израиль переговоры Париж

    Последние новости

    20:00
    Фото

    В праздничные дни Бакинский метрополитен перевез около 2 млн пассажиров

    Инфраструктура
    19:57

    Премьер Израиля заявил о единой позиции с Трампом по Ирану

    Другие страны
    19:47

    Президент Ильхам Алиев: Кто силен, тот и прав - ВИДЕО

    Внутренняя политика
    19:46

    В Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров

    Другие страны
    19:39

    Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает действия США в Венесуэле

    Другие страны
    19:32

    Гутерриш: Операция США может обострить нестабильность в Венесуэле

    Другие страны
    19:26

    Полиции Венесуэлы приказали арестовать всех причастных к поимке Мадуро

    Другие страны
    19:20

    Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах по Украине в Париже

    Другие страны
    19:14

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа

    Энергетика
    Лента новостей