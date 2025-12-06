Министр: В Азербайджане реализуется успешная молодежная политика
Внутренняя политика
- 06 декабря, 2025
- 10:48
В Азербайджане развитие молодежи постоянно находится в центре внимания, в этой сфере реализуется успешная государственная политика.
Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на открытии Молодежного диалога D-8 в Баку.
По словам министра, многочисленные международные мероприятия и налаживание партнерств направлены на дальнейшее совершенствование этой политики.
"Активность и энергия молодежи постоянно мотивируют нас оказывать им поддержку. Активность молодых людей и волонтеров как в местных, так и международных мероприятиях создает весьма положительную динамику", - отметил Гаибов.
Последние новости
11:24
Ялчын Рафиев: В Баку откроются новые центра в рамках D-8Внешняя политика
11:08
Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии с Днем независимостиВнешняя политика
11:01
Генсек: Важно воспользоваться опытом Азербайджана в деятельности Молодежного диалога D-8Другие
11:00
США выделят Руанде $158 млн на развитие сферы здравоохраненияДругие страны
10:48
Министр: В Азербайджане реализуется успешная молодежная политикаВнутренняя политика
10:33
Фото
В Баку впервые проходит Молодежный диалог D-8Внешняя политика
10:29
Всемирный банк объявил о расширении партнерства с GaviФинансы
10:16
Власти Сан-Диего выплатят $30 млн семье подростка, застреленного полицейскимиДругие страны
10:07