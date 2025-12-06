Министр: В Азербайджане реализуется успешная молодежная политика

В Азербайджане развитие молодежи постоянно находится в центре внимания, в этой сфере реализуется успешная государственная политика.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на открытии Молодежного диалога D-8 в Баку.

По словам министра, многочисленные международные мероприятия и налаживание партнерств направлены на дальнейшее совершенствование этой политики.

"Активность и энергия молодежи постоянно мотивируют нас оказывать им поддержку. Активность молодых людей и волонтеров как в местных, так и международных мероприятиях создает весьма положительную динамику", - отметил Гаибов.