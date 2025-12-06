Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Министр: В Азербайджане реализуется успешная молодежная политика

    Внутренняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 10:48
    Министр: В Азербайджане реализуется успешная молодежная политика

    В Азербайджане развитие молодежи постоянно находится в центре внимания, в этой сфере реализуется успешная государственная политика.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на открытии Молодежного диалога D-8 в Баку.

    По словам министра, многочисленные международные мероприятия и налаживание партнерств направлены на дальнейшее совершенствование этой политики.

    "Активность и энергия молодежи постоянно мотивируют нас оказывать им поддержку. Активность молодых людей и волонтеров как в местных, так и международных мероприятиях создает весьма положительную динамику", - отметил Гаибов.

    Nazir: Azərbaycanda gənclərlə bağlı uğurlu siyasət həyata keçirilir
    Minister: Azerbaijan implements successful youth policy
