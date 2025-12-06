Nazir: Azərbaycanda gənclərlə bağlı uğurlu siyasət həyata keçirilir
Daxili siyasət
- 06 dekabr, 2025
- 10:23
Azərbaycanda gənclərin inkişafı daim diqqətdə saxlanılır və onlarla bağlı uğurlu siyasət həyata keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Bakıda açılışı keçirilən D-8 Gənclər Dialoqunda deyib.
Nazirin sözlərinə görə, keçirilən müxtəlif beynəlxalq tədbirlər və qurulan əməkdaşlıqlar bu siyasətin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır:
"Gənclərin aktivliyi və enerjisi də bizi daim onlara dəstəyə sövq edir. İstər yerli, istərsə də beynəlxalq tədbirlərdə gənclərin, eləcə də könüllülərin aktivlik göstərməsi olduqca müsbət dinamika yaradır".
