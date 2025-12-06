Oğurladığı mopedi 485 manata satan şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 06 dekabr, 2025
- 13:30
Xətai rayonunda oğurladığı mopedi 485 manata satan şəxs saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Tufan" markalı mopedi oğurlamaqda şübhəli bilinən N.Süleymanzadəni polis əməkdaşları saxlayıb.
Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs oğurladığı mopedi sonradan 485 manata satıb.
Binəqədi rayonu ərazisində isə Bakı sakini polisə müraciət edərək "Ford" markalı avtomobilindən mobil telefonun oğurlandığını bildirib.
Binəqədi RPİ 40-cı Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 34 yaşlı C.Rüstəmov müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Son xəbərlər
14:20
Qriqoryan: İrəvan və Bakı tərəfindən sülh sazişinin paraflanması Qafqazdakı atmosferi dəyişibXarici siyasət
14:16
Foto
Azərbaycan və Gürcüstanın təhsil nazirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblərElm və təhsil
14:11
Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 8 % artırıbBiznes
14:05
Foto
"Qarabağ"ın U-12 komandası Qazaxıstandakı beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıbFutbol
13:53
Ötən gün 10 nəfər dələduzluğa görə saxlanılıbHadisə
13:39
Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 16 %-dən çox azaldıbBiznes
13:31
Antarktidanın ən yüksək zirvəsini fəth edən azərbaycanlı: "Dağlara Allahın köməyi ilə gedirəm" - MÜSAHİBƏFərdi
13:30
Oğurladığı mopedi 485 manata satan şəxs saxlanılıbHadisə
13:23