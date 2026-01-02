İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qambiya sahillərində gəmi qəzası nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 01:28
    Qambiya sahillərində gəmi qəzası nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Atlantik okeanının Qambiya sahillərində İspaniyaya məxsus Kanar adalarına qanunsuz çatmağa çalışan azı yeddi nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qambiyanın Dövlət Televiziya və Radio Yayımı Xidməti Afrika ölkəsinin polisinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, paytaxt Bancul yaxınlığında aşmış gəmidə olan 96 nəfər xilas edilib. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

    Miqrantlar Qambiya sahillərindən 1 550 km məsafədə yerləşən Kanar adalarına çatmağa çalışırdılar. Qərbi Afrika ölkələrindən qanunsuz miqrantları daşıyan gəmilərə Qambiya və Seneqaldan bu adalara çatmaq üçün 6-10 gün lazımdır. Bunun üçün, əsasən, cinayətkar qruplaşmaların Afrika ölkələrindən aldıqları köhnə balıqçı gəmilərindən istifadə olunur.

    İspaniya Daxili İşlər Nazirliyinin qiymətləndirməsinə görə, 2025-ci ildə Afrikadan Kanar adalarına dəniz yolu ilə təxminən 45 min qeyri-qanuni miqrant gəlib. Onların bir hissəsi Kanar adalarında Avropa İttifaqında yaşamaq hüququ əldə etmək istəyən miqrantlar üçün daha yer olmadığına görə İspaniyanın materik hissəsinə göndərilib. Ötən il isə Kanar adalarına çatmağa cəhd edən təxminən 2 min qeyri-qanuni miqrant boğularaq həyatını itirib.

    Qambiya Kanar adaları qeyri-qanuni miqrant
    У побережья Гамбии при крушении судна погибли семь человек

    Son xəbərlər

    01:28

    Qambiya sahillərində gəmi qəzası nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    00:53

    Goranboyda avtomobil aşıb, ata və oğul ölüb

    Hadisə
    00:44

    Belçika İsveçrəyə həkim briqadası göndərəcək

    Digər ölkələr
    00:06

    Rusiyanın Krasnodar diyarında on minlərlə sakin işıqsız qalıb

    Region
    23:41

    Kolumbiya hərbçiləri 4 ton kokain daşıyan gəmini ələ keçiriblər

    Digər ölkələr
    23:24

    KİV: Finlandiyada saxlanılan gəmi Rusiyadan sanksiyaya məruz qalmış polad daşıyırmış

    Digər ölkələr
    23:06

    Türkiyənin 48 vilayətində güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Region
    22:47

    İsveçrədə Kran-Montana faciəsinə görə matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    22:28

    Slovakiyanın müdafiə naziri: Ukrayna heç vaxt NATO-ya üzv olmayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti