Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    У побережья Гамбии при крушении судна погибли семь человек

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 00:47
    У побережья Гамбии при крушении судна погибли семь человек

    По меньшей мере семь человек погибли в Атлантическом океане у побережья Гамбии при попытке нелегально добраться до входящих в состав Испании Канарских островов.

    Как передает Report, об этом сообщила Государственная служба теле- и радиовещания Гамбии со ссылкой на полицию африканской страны.

    Спасены 96 человек, находившиеся на борту судна, которое перевернулось вблизи столицы страны Банжул, отмечает она. По факту начато расследование.

    Мигранты пытались добраться до Канарских островов, которые находятся на расстоянии 1 550 км от побережья Гамбии. Судам с нелегальными мигрантами из Западной Африки требуется от 6 до 10 дней для того, чтобы добраться из Гамбии и Сенегала до этих островов. В основном для этого используются старые рыболовецкие суда, которые преступные группировки скупают в странах Африки.

    Согласно оценкам МВД Испании, в 2025 году из Африки нелегально морем на Канарские острова прибыли около 45 тыс. мигрантов. Часть из них была доставлена властями на материковую часть Испании, так как на Канарских островах больше нет мест для мигрантов, добивающихся права жить в ЕС. Еще около 2 тыс. нелегальных мигрантов утонули в минувшем году, пытаясь добраться до Канарских островов.

    Гамбия крушение судна погибшие
    Qambiya sahillərində gəmi qəzası nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Последние новости

    01:18

    В Геранбое отец и сын погибли при опрокидывании автомобиля

    Происшествия
    00:47

    У побережья Гамбии при крушении судна погибли семь человек

    Другие страны
    00:20

    Бельгия направит в Швейцарию бригаду врачей

    Другие страны
    23:54

    В Краснодарском крае РФ десятки тысяч жителей остались без света

    В регионе
    23:31

    В 48 провинциях Турции из-за сильного снегопада закрылись школы

    В регионе
    23:07

    Колумбийские военные перехватили судно с 4 тоннами кокаина

    Другие страны
    22:48

    СМИ: Задержанное в Финляндии судно перевозило подсанкционную сталь из РФ

    Другие страны
    22:34

    Швейцария объявила пятидневный траур по жертвам трагедии в Кран-Монтане

    Другие страны
    22:13

    Минобороны Словакии: Украины никогда не будет в НАТО

    Другие страны
    Лента новостей