У побережья Гамбии при крушении судна погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в Атлантическом океане у побережья Гамбии при попытке нелегально добраться до входящих в состав Испании Канарских островов.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная служба теле- и радиовещания Гамбии со ссылкой на полицию африканской страны.

Спасены 96 человек, находившиеся на борту судна, которое перевернулось вблизи столицы страны Банжул, отмечает она. По факту начато расследование.

Мигранты пытались добраться до Канарских островов, которые находятся на расстоянии 1 550 км от побережья Гамбии. Судам с нелегальными мигрантами из Западной Африки требуется от 6 до 10 дней для того, чтобы добраться из Гамбии и Сенегала до этих островов. В основном для этого используются старые рыболовецкие суда, которые преступные группировки скупают в странах Африки.

Согласно оценкам МВД Испании, в 2025 году из Африки нелегально морем на Канарские острова прибыли около 45 тыс. мигрантов. Часть из них была доставлена властями на материковую часть Испании, так как на Канарских островах больше нет мест для мигрантов, добивающихся права жить в ЕС. Еще около 2 тыс. нелегальных мигрантов утонули в минувшем году, пытаясь добраться до Канарских островов.