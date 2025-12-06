В Баку задержан подозреваемый в краже мопеда
Происшествия
- 06 декабря, 2025
- 13:51
В Хатаинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже мопеда марки Tufan.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.
По данным ведомства, Н.Сулейманзаде похитил мопед и впоследствии продал его за 485 манатов.
Другой случай кражи зафиксирован в Бинагадинском районе столицы.
Житель Баку сообщил в полицию о хищении мобильного телефона из автомобиля марки Ford. Сотрудники 40-го отделения полиции установили и задержали подозреваемого в краже ранее судимого 34-летнего Дж.Рустамова.
Последние новости
14:16
Григорян: Парафирование Ереваном и Баку мирного соглашения изменило атмосферу на КавказеВнешняя политика
14:09
Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции на 16%Бизнес
14:06
S&P оценило реформы в банковском секторе АзербайджанаФинансы
13:51
В Баку задержан подозреваемый в краже мопедаПроисшествия
13:42
Каллас считает критику США в адрес ЕС отчасти справедливойДругие страны
13:32
Фото
Юношеская команда "Карабаха" с победы стартовала на турнире в КазахстанеФутбол
13:20
Фото
В Турции автобус врезался в грузовик: 7 погибших, 11 раненыхВ регионе
13:06
Премьер Катара назвал "критическим" нынешний этап переговоров по ГазеДругие страны
13:06