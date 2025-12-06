В Баку задержан подозреваемый в краже мопеда

В Хатаинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже мопеда марки Tufan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, Н.Сулейманзаде похитил мопед и впоследствии продал его за 485 манатов.

Другой случай кражи зафиксирован в Бинагадинском районе столицы.

Житель Баку сообщил в полицию о хищении мобильного телефона из автомобиля марки Ford. Сотрудники 40-го отделения полиции установили и задержали подозреваемого в краже ранее судимого 34-летнего Дж.Рустамова.