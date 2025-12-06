Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку задержан подозреваемый в краже мопеда

    Происшествия
    • 06 декабря, 2025
    • 13:51
    В Баку задержан подозреваемый в краже мопеда

    В Хатаинском районе Баку задержан мужчина, подозреваемый в краже мопеда марки Tufan.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    По данным ведомства, Н.Сулейманзаде похитил мопед и впоследствии продал его за 485 манатов.

    Другой случай кражи зафиксирован в Бинагадинском районе столицы.

    Житель Баку сообщил в полицию о хищении мобильного телефона из автомобиля марки Ford. Сотрудники 40-го отделения полиции установили и задержали подозреваемого в краже ранее судимого 34-летнего Дж.Рустамова.

