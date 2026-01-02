İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İsveçrədə baş verən yanğında 15 İtaliya vətəndaşı itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 02:52
    İsveçrədə baş verən yanğında 15 İtaliya vətəndaşı itkin düşüb

    İsveçrənin Kran-Montana dağ-xizək kurortunda yerləşən barda baş verən yanğın zamanı təxminən 15 italiyalı itkin düşüb, daha 12–15 nəfər isə xəsarət alıb.

    "Report"un ANSA-ya istinadən məlumatına görə, bunu İtaliyanın xarici işlər naziri və baş nazirin müavini Antonio Tayani açıqlayıb.

    O bildirib ki, İtaliyanın İsveçrədəki səfirliyi ilə vətəndaşların qohumları əlaqə saxlayıblar. Tayaninin sözlərinə görə, o, şəxsən hadisə yerinə gedərək orada olan italyanlara dəstək verməyi planlaşdırır.

    Yanğın 1 yanvar gecəsi "Constellation" barında baş verib. Hadisə nəticəsində təxminən 40 nəfər həlak olub, azı 115 nəfər yaralanıb, onların arasında əcnəbilər də var.

    İtaliyanın Bern şəhərindəki səfiri Can Lorenso Kornado bildirib ki, yanğına səbəb asma tavana atılmış fişəng olub. Yanğının şahidləri onun saniyələr içində alovlandığını deyiblər. İsveçrədə beş günlük matəm elan olunub.

    İtaliya İsveçrə yanğın Kran-Montana
    При пожаре в Швейцарии пропали без вести 15 граждан Италии

    Son xəbərlər

    02:52

    İsveçrədə baş verən yanğında 15 İtaliya vətəndaşı itkin düşüb

    Digər ölkələr
    02:23

    Çinli alimlər EAST tokamakında yüksək sıxlıqlı plazmanı saxlamağa nail olublar

    Elm və təhsil
    01:49

    Goranboyda baş verən qəzada ölənlərin və yaralananların kimliyi bəlli olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:28

    Qambiya sahillərində gəmi qəzası nəticəsində yeddi nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    00:44

    Belçika İsveçrəyə həkim briqadası göndərəcək

    Digər ölkələr
    00:06

    Rusiyanın Krasnodar diyarında on minlərlə sakin işıqsız qalıb

    Region
    23:41

    Kolumbiya hərbçiləri 4 ton kokain daşıyan gəmini ələ keçiriblər

    Digər ölkələr
    23:24

    KİV: Finlandiyada saxlanılan gəmi Rusiyadan sanksiyaya məruz qalmış polad daşıyırmış

    Digər ölkələr
    23:06

    Türkiyənin 48 vilayətində güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti