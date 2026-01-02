İsveçrədə baş verən yanğında 15 İtaliya vətəndaşı itkin düşüb
- 02 yanvar, 2026
- 02:52
İsveçrənin Kran-Montana dağ-xizək kurortunda yerləşən barda baş verən yanğın zamanı təxminən 15 italiyalı itkin düşüb, daha 12–15 nəfər isə xəsarət alıb.
"Report"un ANSA-ya istinadən məlumatına görə, bunu İtaliyanın xarici işlər naziri və baş nazirin müavini Antonio Tayani açıqlayıb.
O bildirib ki, İtaliyanın İsveçrədəki səfirliyi ilə vətəndaşların qohumları əlaqə saxlayıblar. Tayaninin sözlərinə görə, o, şəxsən hadisə yerinə gedərək orada olan italyanlara dəstək verməyi planlaşdırır.
Yanğın 1 yanvar gecəsi "Constellation" barında baş verib. Hadisə nəticəsində təxminən 40 nəfər həlak olub, azı 115 nəfər yaralanıb, onların arasında əcnəbilər də var.
İtaliyanın Bern şəhərindəki səfiri Can Lorenso Kornado bildirib ki, yanğına səbəb asma tavana atılmış fişəng olub. Yanğının şahidləri onun saniyələr içində alovlandığını deyiblər. İsveçrədə beş günlük matəm elan olunub.