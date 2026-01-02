При пожаре в Швейцарии пропали без вести 15 граждан Италии

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    При пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии без вести пропали около 15 итальянцев, еще 12-15 граждан страны пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на ANSA, об этом заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.

    Он рассказал, что с посольством республики в Швейцарии связались родственники граждан. По словам Таяни, он собирается лично отправиться на место пожара, чтобы поддержать находящихся там итальянцев.

    На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

    Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. В Швейцарии объявили пятидневный траур.

