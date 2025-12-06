İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 16 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 06 dekabr, 2025
    • 13:39
    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 16 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 8,239,82 milyon ABŞ dolları dəyərində xalça idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,2 % azdır.

    Noyabrda Türkiyə Azərbaycana 906,39 min ABŞ dolları dəyərində xalça ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 23,1 % azdır.

    11 ayda Türkiyənin ümumi xalça ixracının dəyəri illik müqayisədə 2,5 % azalaraq 2,553,7 milyard ABŞ dolları, oktyabrda isə 3,5 % azalaraq 250,9 milyon ABŞ dolları olub.

    Türkiyədən ən çox xalça idxalını ABŞ 655,778 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 9 % az), İraq 276,632 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 13,7 % çox) və Səudiyyə Ərəbistanı 263,364 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 2,1 % çox) dəyərində həyata keçirib.

