Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции на 16%

    Азербайджан импортировал в январе-ноябре этого года из Турции ковров на сумму $8,239,82 млн, что на 16,2% ниже по сравнению с тем же периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета экспортеров Турции.

    В ноябре Турция экспортировала в Азербайджан ковры на $906,39 тыс., что на 23,1% меньше, чем год назад.

    Отметим, что общая стоимость экспорта ковров из Турции за 11 месяцев снизилась на 2,5% в годовом исчислении, до $2,553 млрд. В октябре показатель упал на 3,5%, до $250,9 млн.

    Крупнейшими импортерами ковров из Турции стали США с объемом закупок на $655,778 млн (снижение на 9% по сравнению с предыдущим годом), Ирак – $276,632 млн (рост на 13,7%) и Саудовская Аравия – $263,364 млн (увеличение на 2,1%).

    Лента новостей