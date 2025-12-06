Ərdoğan Maduroya ABŞ ilə Venesuela arasında dialoq kanallarının açıq tutulmalı olduğunu bildirib
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla venesuelalı həmkarı Nikolas Maduro arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Adminstrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, telefon danışığı zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər və regional məsələlər müzakirə olunub.
Ərdoğan Maduroya son prosesləri yaxından izlədiyini, Türkiyənin problemləri dialoq yolu ilə həll etməkdən yana olduğunu bildirib.
ABŞ ilə Venesuela arasında dialoq kanallarının açıq tutulmalı olduğunu qeyd edən Türkiyə Prezidenti gərginliyin tez zamanda aradan qaldırılacağına ümid etdiyini vurğulayıb.
